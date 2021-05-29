ظهور سلالة جديدة من كورونا أشد خطرا في فيتنام

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وفي بريطانيا.

وقال وزير الصحة الفيتنامي، نغوين ثانه لونغ، إن التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من فيروس كورونا في وقت واحد.

وكتبت صحيفة "VnExpress" الإلكترونية عن الوزير قوله اليوم السبت، أنه من الملاحظ أن السلالة الفيتنامية الهجينة من "كوفيد - 19" أكثر عدوى ويمكن نقلها بسهولة عبر الهواء.

وقال الوزير إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا.

وأصيب نحو 3600 شخص بفيروس كورونا في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم فيتنام منذ أواخر أبريل، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

المصدر: رويترز