"أ ف ب": مقتل 3 مواطنين روس بانفجار في جمهورية إفريقيا الوسطى

نقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث حكومي، اليوم الأحد، أن 3 مواطنين روس قتلوا بانفجار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال الممثل الرسمي لحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، أنج مكسيم كازاجي، إن "ثلاثة روس واثنان من ضباط الشرطة المحلية لقوا مصرعهم يوم الخميس فى جمهورية إفريقيا الوسطى نتيجة انفجار عبوة ناسفة".

يذكر أن روسيا أرسلت في ديسمبر المنصرم عددا إضافيا من خبرائها العسكريين إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وأخطرت الأمم المتحدة بذلك.

المصدر: وكالات