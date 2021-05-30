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الوضع الوبائي في الهند يستمر بالتحسن بشكل طفيف

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الوضع الوبائي في الهند يستمر بالتحسن بشكل طفيف
Reuters FRANCIS MASCARENHAS
طبيب يتفقد مريضا يعاني من فيروس كورونا في الهند
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أعلنت الهند، اليوم الأحد، عن تسجيل أدنى حد زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 46 يوما، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وسجلت الهند 165553 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتسبب هذا الفيروس في وفاة 3460 حالة جديدة في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.

وفي بياناتها، كشفت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الهند بلغ 27.9 مليون إصابة، في حين أن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بلغ 325972.

المصدر: "رويترز"

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