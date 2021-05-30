نيجيريا.. خاطفون يطلقون سراح 14 طالبا في ولاية كادونا

قال عضو بارز بهيئة التدريس بجامعة "غرينفيلد" النيجيرية، إن خاطفين أفرجوا عن الـ14 طالبا الباقين الذين كانوا محتجزين بعد خطفهم الشهر الماضي من الجامعة بولاية كادونا شمال البلاد.

وأوضح سيمون نواكاشا العضو البارز بالهيئة في تصريح لوكالة "رويترز"، أنه "تم الإفراج عن 14 من طلاب الجامعة المخطوفين".

وأضاف أن "هؤلاء الأربعة عشر هم كل من تبقى بأيدي الخاطفين".

وهاجمت جماعات مسلحة عدة مرات مدارس وجامعات في شمال غرب نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية، وخطفت أكثر من 700 طالب بهدف الحصول على فدية.

وفجر عجز قوات الأمن على كبح عصابات الخطف احتجاجات ضد ما يعتقد أنه تقاعس من جانب الحكومة.

واقتحم مسلحون جامعة غرينفيلد في 20 أبريل الماضي، وقتلوا شخصا خلال الاقتحام، ثم أعدموا خمسة من المخطوفين في الأيام التي تلت الهجوم.

المصدر: "رويترز"



