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الكونغو الديمقراطية.. 61 هزة أرضية خلال 24 ساعة بسبب النشاط البركاني

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الكونغو الديمقراطية.. 61 هزة أرضية خلال 24 ساعة بسبب النشاط البركاني
Reuters Hugh Kinsella Cunningham/Save the Children/Handout via REUTERS
امرأة بصدد مغادرة منزلها بعد ثوران بركان نيراغونغو في الكونغو الديمقراطية
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سجلت في الكونغو الديمقراطية ما لا يقل عن 61 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية على خلفية النشاط البركاني في هذا البلد، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس" مساء السبت.

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وأشارت الوكالة نقلا عن خبراء زلازل محليين إلى أن الهزات سببها استمرار تدفق سيول الحمم البركانية في منطقة ثوران بركان نيراغونغو شرقي البلاد.

وقالت السلطات المحلية إن أكثر من 10 هزات أرضية تم تسجيلها فور ثوران البركان المذكور الواقع بالقرب من مدينة غوما في ولاية كيفو الشمالية. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أن الحدث خلف مصرع 30 شخصا وفقدان 40 آخرين.

ونقلت صحيفة "أكتواليتي" المحلية عن رئيس الدولة فيليكس تشيسيكيدي قوله إن سيول الحمم البركانية من جبل نيراغونغو أسفر عن تدمير نحو 5 آلاف منزل.

وسابقا اليوم السبت، قالت وزارة الاتصالات ووسائل الإعلام في البلاد إن نشاطا بركانيا "منخفضا" تم رصده على السفح الشمالي من جبل نياموراغيرا الواقع بالقرب من مدينة غوما بجوار جبل نيراغونغو. غير أن حكومة البلاد أكدت لاحقا، بعد إجراء تفقد جوي للمنطقة، عدم تسجيل أي ثوران جديد في الجزء الشرقي من البلاد.

المصدر: "نوفوستي"

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