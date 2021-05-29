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قائد الحرس الثوري الإيراني لـRT: عصر الاعتداءات من دون تلقي الرد قد مضى والفلسطينيون باتوا أقوياء

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قائد الحرس الثوري الإيراني لـRT: عصر الاعتداءات من دون تلقي الرد قد مضى والفلسطينيون باتوا أقوياء
Reuters Morteza Nikoubazl
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
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أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بتصريح خاص لـRT، أنه "يتعين على الإسرائيليين أن يعلموا أن عصر الاعتداءات من دون تلقي الرد قد مضى، وأن الفلسطينيين باتوا أقوياء".

وقال اللواء حسين سلامي: "لقد تشكلت فلسطين جديدة، والحرب الأخيرة فرضت فلسطين قوية على حسابات الكيان الصهيوني من اليوم فصاعدا..الفلسطينيون سيصبحون أقوى يوما بعد يوم، وعلى الإسرائيليين أن يدركوا أنه لا يمكنهم العيش وسط عدو بات يتمتع بقوة كبيرة".

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في سياق منفصل، أوضح قائد الحرس الثوري الإيراني لـRT: "الشعب الإيراني سيستجيب لأوامر المرشد وتوصياته حول المشاركة في الانتخابات (الرئاسية الإيرانية)، لأجل تحقيق إقبال واسع، الاقتراع ليس لاختيار رئيس جمهورية فحسب، بل إن كل صوت في صندوق الاقتراع هو بمثابة صاروخ يضرب قلب القوى الاستكبارية، ويجعل إيران تنتصر بفخر واعتزاز في حربها المقدسة مع الاستكبار".

المصدر: RT

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