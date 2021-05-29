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اكتشاف قارب على متنه 14 جثة متحللة عند سواحل ترينيداد وتوباغو

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اكتشاف قارب على متنه 14 جثة متحللة عند سواحل ترينيداد وتوباغو
AFP Federico PARRA
صورة من الأرشيف
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فتحت شرطة دولة ترينيداد وتوباغو الواقعة على جزر في البحر الكاريبي، تحقيقا بعد العثور على قارب فيه 14 جثة متحللة.

واكتشف صيادون محليون القارب صباح الجمعة على بعد 4 أميال عن قرية بيل غاردن في جزيرة توباغو، واستدعوا الشرطة إلى المكان.

ويشار إلى أن القارب أجنبي، وتم نقل الجثث إلى المشرحة المحلية لتحديد سبب الوفيات.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن جميع من كانوا على متن القارب رجال من ذوي البشرة السمراء.

المصدر: "نوفوستي"

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