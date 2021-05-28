طهران: الولايات المتحدة وبريطانيا تحرفان أهداف مباحثات فيينا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان بتحریف أهداف مباحثات فيينا.

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وأشار خطيب زاده في تغريدة على موقع "تويتر" إلى زيارة وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والبريطاني دومينيك راب، للأراضي الفلسطينية المحتلة وكتب: "إن وزيري خارجية أمريكا وبريطانيا وبغية كسب رضا العدو اللدود للاتفاق النووي، يقومان بتحريف مباحثات فيينا، وهذا أمر محبط".

وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية مخاطبا وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا: "إن الكيان الإسرائيلي المتعطش للدماء، الذي تحاولون إرضاءه فعل كل ما في وسعه لتقويض الاتفاق النووي".

وقال زاده: "إنه وبدلا من تشويه سمعتكم، ركزوا على إحياء الاتفاق الرئيس، وهو طريق الحل الوحيد المطروح على الطاولة".

جدير بالذكر أن وزيري الخارجية الأمريكي والبريطاني التقيا خلال زيارتهما للأراضي الفلسطينية المحتلة بمسؤولين إسرائيليين وأدليا بتصريحات حول الاتفاق النووي، حسب الوكالة الإيرانية.

المصدر: إرنا