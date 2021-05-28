فيديو يوثق تعنيف الجيش الإسرائيلي للصحفي وهبة مكية في حي الشيخ جراح

وثقت عدسات الكاميرا حملة الاعتداءات التي شنها الجيش الإسرائيلي على الصحفيين في حي الشيخ جراح، واعتقال عدد منهم وضربهم.

وتظهر مقاطع فيديو لحظة انقضاض الجيش الإسرائيلي على الصحفي وهبة مكية والاعتداء عليه بالضرب بكعب البندقية على رأسه واعتقاله.

وتم نقله إلى مركز توقيف الشرطة في شارع صلاح الدين، ومددت السلطات الإسرائيلية في وقت لاحق التوقيف لعرض المصور والمراسلة زينة حلواني على المحكمة بتهمة الاعتداء على شرطي.

واعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الصحفيين واستعمل ضدهم العنف خلال تغطيتهم اعتداء المستوطنين على بيوت المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

المصدر: RT