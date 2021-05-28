الجيش الإسرائيلي يعتدي على صحفية ويسحل مصورا أثناء إعدادهما تقريرا في حي الشيخ جراح (فيديو)

اعتقلت القوات الإسرائيلية، يوم الخميس، صحفية ومصورا يعملان في قناة "الكوفية" الفلسطينية، خلال إعدادهما تقريرا عن أهالي حي الشيخ جراح في القدس.

وأفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل المصور وهبي مكية، والصحفية زينة الحلواني، مراسلة القناة في القدس.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن اعتقالهما تم بعد الاعتداء عليهما وسحلهما على الأرض في الحي المهدد بالإخلاء وتهجير سكانه قسرا.

وظهرت في فيديو متداول آثار إصابة في رأس المصور الذي كشف عن تعرضه للتعنيف من قبل الجنود الإسرائيليين.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية