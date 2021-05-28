كولومبيا تسجل عددا قياسيا للإصابات الجديدة بكورونا

سجلت كولومبيا الخميس حصيلة قياسية جديدة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حيث تجاوز هذا المؤشر مستوى 25 ألف حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكولومبية، في إحصائية يومية، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الت24 الماضية بواقع 25 092 حالة مقابل 23487 في بيانات الأربعاء، ما كان يمثل رقما قياسيا سابقا، ليصل مجموع الحالات إلى نقطة 3319193".

وذكرت الوزارة أنها رصدت 513 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 514 في إحصائية الأربعاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 86693.

وأضافت البيانات الحكومية أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى مستوى 3101390 بعد تسجيل 22425 حالة شفاء جديدة.

المصدر: RT