حاكم كاليفورنيا يعلن عن يانصيب بقيمة 116 مليون دولار لمن تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم عن يانصيب بقيمة 116.5 مليون دولار لمن تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وحسب شروط اليانصيب، سيتمكن 10 أشخاص يتم اختيارهم يوم 15 يونيو من الفوز بـ 1.5 مليون دولار لكل فائز.

وسيحصل 30 فائزا آخر على 50 ألف دولار لكل واحد منهم في 4 و11 يونيو المقبل.

ويمكن المشاركة في اليانصيب لسكان كاليفورنيا الذين تزيد أعمارهم على 12 سنة، والذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

وهذا ليس اليانصيب الأول من هذا القبيل في الولايات المتحدة، الذي يهدف لتشجيع السكان على المشاركة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث أعلنت ولاية كولورادو في مايو الجاري عن جائزة يانصيب بقيمة مليون دولار.

المصدر: "نوفوستي"