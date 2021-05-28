 
مباشر

ماكرون: توريد اللقاحات ضد كورونا إلى إفريقيا في مصلحة أوروبا والعالم كله

أخبار العالم

ماكرون: توريد اللقاحات ضد كورونا إلى إفريقيا في مصلحة أوروبا والعالم كله
Reuters JEAN BIZIMANA
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhw9

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة لرواندا، أن توريد اللقاحات ضد فيروس كورونا إلى إفريقيا في مصلحة أوروبا والعالم من أجل منع عودة ظهور سلالات جديدة له.

وقال ماكرون، خلال زيارة لمركز للتطعيمات في عاصمة رواندا كيغالي، على هامش زيارة رسمية، إن بلاده بصدد تسليم 30 مليون جرعة لقاح لإفريقيا بنهاية العام، وستوفر ألمانيا أيضا 30 مليون جرعة أخرى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيسلم إجمالا أكثر من 100 مليون جرعة لقاح لإفريقيا هذا العام.

وصرح ماكرون: "مساعدة إفريقيا على الحصول على اللقاحات... هو قبل كل شيء واجب يقتضيه التضامن، وأيضا الأمر ببساطة... في صالح كل الدول الأوروبية وكل دول العالم".

وأردف أن عدم وصول اللقاحات إلى كل الدول يعني أن الفيروس سيواصل الانتشار والتحور وتطوير سلالات جديدة، ربما قد تعود للظهور في دول طعمت سكانها بالفعل.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا