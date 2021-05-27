ترجيح مصرع أكثر من 150 شخصا في غرق مركب بنهر النيجر

رجحت سلطات نيجيريا مصرع أكثر من 150 شخصا اعتبرتهم في عداد المفقودين إثر غرق مركب متهالك كان محملا بأكثر من طاقته القصوى في نهر النيجر في شمال غرب البلاد، إذ كان على متنه 180 راكبا.

وكان المركب المنكوب انطلق من بلدة لوكون مينا بولاية النيجر (وسط) متوجها إلى مدينة وارا بولاية كيبي عندما تصدع هيكله وغرق.

وقال يوسف بيرما المسؤول المحلي عن الطرق النهرية للصحفيين: إن "القدرة الاستيعابية للمركب كانت أقل بكثير من الركاب الـ180 الذين كانوا على متنه".

وأضاف "حتى الساعة تم العثور على 20 شخصا فقط على قيد الحياة، وهناك أربعة لقوا مصرعم و156 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين ونعتقد أنهم غرقوا".

وتابع "كان مركبا خشبيا قديما وبحالة سيئة للغاية، وكان متجها إلى سوق تجارية محلية عندما تصدع وغرق بعد مرور حوالي ساعة من انطلاقه".

وكانت حصيلة سابقة أوردها عبد الله بوهاري وارا، المسؤول الإداري في مقاطعة نغاسكي بولاية كيبي، أفادت بمصرع شخص واحد ونجاة 22 وفقدان 140 آخرين.

ووفقا للمسؤول الإداري فإن المركب كان محملا أيضا بأكياس رمل مستخرجة من منجم ذهب قريب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قضى ثلاثون شخصا في حادث غرق بولاية النيجر.

وخلال موسم الأمطار تصبح حوادث الغرق شائعة في أنهر نيجيريا، حيث غالبا ما تكون القوارب متهالكة ومحملة بأكثر من طاقتها.

المصدر: أ ف ب