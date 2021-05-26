البحرية الأمريكية تعلن رصدها سفينة روسية بالقرب من هاواي

أعلنت القوات البحرية الأمريكية عن رصدها سفينة استطلاع روسية بالقرب من جزر هاواي.

وقال المتحدث باسم أسطول المحيط الهادئ الأمريكي جون غاي، إن "أسطول المحيط الهادئ على علم بالسفينة الروسية التي تعمل في المياه الدولية بالقرب من هاواي، وهو سيواصل مراقبتها طالما كانت موجودة هناك".

وأشار المتحدث إلى أن السفينة الروسية تعمل في إطار القانون الدولي ولا تمثل أي تهديد على الملاحة، لكنها لا تبث الإشارات الالكترونية.

وحسب التقارير الأمريكية، فإن الحديث يدور عن سفينة "كاريليا" الاستطلاعية الروسية المخصصة للاستطلاعات الالكترونية والتنصت على بيانات العدو المفترض.

وتشير التقارير إلى أن السفينة كانت يوم الجمعة الماضي على بعد 21 كلم غربي جزيرة هاواي التي يقع فيها ميدان باركينغ ساندز التجريبي للصواريخ.

المصدر: إنترفاكس