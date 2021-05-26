أرشيف العالم الراحل ستيفن هوكينغ ينضم إلى أرشيفي نيوتن وداروين

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم الحفاظ على أعمال العالم الراحل ستيفن هوكينغ وأوراقه، من أبحاثه المبتكرة عن الفيزياء النظرية وحتى نصوص حلقات لمسلسل (ذا سيمبسونز).

وبموجب اتفاق أعلن عنه الأربعاء، فإن أرشيفه الضخم من الأوراق البحثية العلمية الشخصية سيذهب إلى مكتبة الجامعة في "كامبردج" حيث عاش، بينما ستذهب كل محتويات مكتبه إلى مجموعة المتحف العلمي.

وينضم أرشيف هوكينغ بذلك إلى أرشيفي إسحق نيوتن وتشارلز داروين في المكتبة في حين دفن رماده في كاتدرائية وستمنستر في لندن بين القامتين العلميتين البريطانيتين.

أما محتويات مكتبه، التي تضم الكراسي المتحركة المبتكرة وميداليات وهدايا تذكارية فستحفظ مع مجموعة المتحف العلمي بينما ستعرض مقتنيات منها في المتحف العلمي في لندن في أوائل 2022.

وتوفي هوكينغ، الذي نال شهرة وإشادة عالمية لعمله في سبر أغوار الثقوب السوداء في الفضاء، في مارس آذار من عام 2018 عن 76 عاما بعد أن قضى عمره وهو يفتش عن أصول الكون.

وأصيب هوكينغ بمرض التصلب الضموري العضلي الجانبي منذ كان في الحادية والعشرين من عمره ما يعني أنه ظل حبيس الكرسي المتحرك معظم حياته واضطر إلى التحدث عبر جهاز إلكتروني للصوت.

المصدر: "رويترز"