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فرنسا تفرض حجرا صحيا على القادمين من بريطانيا

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فرنسا تفرض حجرا صحيا على القادمين من بريطانيا
Reuters
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أصبحت فرنسا أحدث دولة أوروبية تفرض قيودا على المسافرين القادمين من بريطانيا بسبب انتشار الطفرة الهندية من فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، فرض حجر صحي إلزامي على أي شخص يصل إليها من المملكة المتحدة، دون أن يتم تحديد المدة الزمنية المفروضة.

هذا وفرضت ألمانيا الأسبوع الماضي حجرا صحيا لمدة أسبوعين على الوافدين إلى المملكة المتحدة، كما حظرت النمسا الرحلات الجوية المباشرة والسائحين القادمين من المملكة المتحدة.

وسجلت المملكة المتحدة بحلول الأسبوع الماضي 3424 حالة إصابة بالطفرة الهندية B.1.617.2.

وكان كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا، البروفيسور كريس ويتي، أعلن في وقت سابق أن هذه الطفرة هي "أكثر قابلية للانتشار" من الطفرة البريطانية التي كانت مسؤولة عن الموجة القاتلة من كورونا هذا الشتاء.

وقال: "نتوقع بمرور الوقت أن تصبح الطفرة الهندية هي الطفرة المهيمنة على المملكة المتحدة".

المصدر: BBC

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