روسيا وتركيا توقعان اتفاقا بشأن توريدات لقاح "سبوتنيك V".. وأنقرة تقدم الشكر

قدم وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الشكر لروسيا على المساعدة في محاربة فيروس كورونا بعد توقيع اتفاق لتوريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى تركيا.

وقال الوزير للصحفيين، يوم الأربعاء: "منذ أول بداية تطوير لقاح "سبوتنيك V" الروسي كنا على اتصال بشأن توريداته. والآن تم توقيع الاتفاق حول التوريدات".

وتابع: "أشكر السلطات الروسية على الدعم المتعلق بهذه الاتفاقية".

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وأشار فخر الدين قوجة إلى أن تركيا وقعت اتفاقات لتوريد ما مجموعه 270 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما يزيد على عدد سكان البلاد 3 أضعاف.

وسجلت تركيا في الفترة الأخيرة انخفاضا تدريجيا لمعدلات الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها سلطات البلاد منذ أواخر أبريل الماضي على خلفية ارتفاع في عدد الإصابات.

المصدر: نوفوستي