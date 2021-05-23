إصابات كورونا تواصل هبوطها في تركيا بعد تدابير الإغلاق الشامل

واصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في عموم تركيا هذا الأسبوع انخفاضها وذلك بفعل التدابير التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الإغلاق الكامل.

وارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 524313 إثر تسجيل 11202 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة التركية.

كما سجلت الوزارة 197 وفاة و7 آلاف و839 إصابة جديدة بعد إجراء 210291 اختبارا.

وبذلك بلغت حصيلة الوفيات 46268 والإصابات 5186487 والاختبارات 52 مليونا و377 ألفا و678.

وكانت الصحة التركية قد سجلت السبت 231 حالة وفاة، و8697 إصابة جديدة بكورونا.

وشهدت تركيا مرحلة "الإغلاق الكامل" بين 29 أبريل و17 مايو 2021، في إطار تدابير مواجهة كورونا.

وقبل أسبوع، أرسلت وزارة الداخلية التركية تعميما إلى الولايات الـ 81 بالبلاد، ذكرت فيه أن تدابير العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية ستتواصل حتى 1 يونيو المقبل.

المصدر: "الأناضول"