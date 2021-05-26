أردوغان: 180 طائرة مسيرة تركية تؤدي مهامها في 4 دول
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhhg
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 180 طائرة مسيرة محلية الصنع من طراز "بيرقدار" تؤدي مهامها حاليا في 4 دول بينها تركيا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة.
وقال إن "اتفاقية بيع المسيرات التركية لبولندا تحمل أهمية كبيرة لأنها أول صفقة لبيع صناعات دفاعية بتكنولوجيا تركية متقدمة لدولة في الاتحاد الأوروبي والناتو".
وأضاف الرئيس التركي "مع دخول مسيرة "أقنجي" الخدمة قريبا ستشكل إضافة نوعية كبيرة أيضا في هذا المجال".
وأوضح أردوغان "نهدف إلى جعل مقاتلاتنا من دون طيار تحلق في سماء الوطن عام 2023".
المصدر: الأناضول+TRT