أول صورة افتراضية للطائرة التركية المسيرة "بيرقدار تي بي - 3" على سطح حاملة طائرات قيد التصنيع

نشرت شركة "بايكار" التركية المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة أول صورة افترضية للطائرة المسيرة "بيرقدار تي بي - 3" على مدرج السفينة البرمائية الهجومية "أناضول".

إقرأ المزيد

ولا تزال السفينة "أناضول" التي توصف بأنها أول سفين تركية حاملة للطائرات، قيد التشييد في حوض "صدف" لبناء السفن، ومن المخطط أن تدخل الخدمة في سلاح البرية التركي في عام 2022.

وكان من المفترض أن تحمل السفينة "اناضول" على سطحها مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إف - 35" إلا أن الولايات المتحدة أخرجت تركيا من البرنامج على خلفية شراء أقرة منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس - 400".

وفي أعقاب ذلك، أعلنت الصناعات العسكرية الدفاعية التركية أنها ستستبدل المقاتلات الأمريكية بطائرات مسيرة منتجة محليا.

وتقول السلطات التركية أن السفينة التركية الحاملة للطائرات "أناضول" سيكون بمقدورها حمل ما بين 30 إلى 50 طائرة مسيرة محلية الصنع، يمكن التحكم بها في مجموعات تتكون من 10 طائرات على الأقل من خلال منظومة القيادة في هذه السفينة.

المصدر: سبوتنيك