"بيرقدار" التركية تجري أول مهمة لها شرقي البحر المتوسط

نفذت طائرة تركية بدون طيار من طراز "بيرقدار TB2"، اليوم الاثنين، أول مهمة لها شرقي البحر المتوسط، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

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وأقلعت الطائرة التركية بدون طيار من قاعدة "دالامان" في تركيا إلى مطار "غجيت قلعة" في قبرص الشمالية في الساعة 05.00، حيث وصلت بعد تحليق 5 ساعات، لتجري أول مهمة لها في شرقي المتوسط، تستغرق حوالي 10 ساعات.

وتشهد المنطقة توترا على خلفية توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية التي مقرها طرابلس، حيث طردت اليونان السفير الليبي، بسبب اتفاق الحدود البحرية الذي يسمح لتركيا بتنقيب جديد عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.

وتعارض كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا في شرق المتوسط، فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.

المصدر: "الأناضول" +"سبوتنيك"