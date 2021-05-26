محكمة هولندية تنهي الجلسات التمهيدية في قضية "البوينغ" المنكوبة في دونباس

أنهت المحكمة المحلية في لاهاي الجلسات التمهيدية في قضية تحطم طائرة الركاب من طراز "بوينغ-777" في جنوب شرقي أوكرانيا في 17 يوليو 2014.

وصرح القاضي هندريك للصحفيين اليوم الأربعاء بأن الجلسات في جوهر ملف كارثة رحلة MH17 ستنطلق في السابع من يونيو القادم، حسب ما كان مقررا سابقا.

وعقدت المحكمة آخر جلسة تمهيدية اليوم الأربعاء في قاعدة "غيلزه-ريين" التابعة لسلاح الجو الهولندي حيث يعمل الخبراء على إعادة تركيب هيكل الطائرة المنكوبة من حطامها.

وستعلن المحكمة خلال الجلسات القادمة عن نتائج استعراضها لحطام الطائرة في القاعدة.

وانطلقت المحاكمة في قضية MH17 في هولندا في التاسع من مارس عام 2020، ووجهت اتهامات فيها إلى ثلاثة مواطنين روس وآخر أوكراني.

وتحطمت رحلة MH17 المتوجهة من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو 2014 قرب مدينة دونيتسك ما أودى بأرواح 298 شخصا كانوا على متنها، وذلك على خلفية اندلاع نزاع مسلح بين الحكومة الجديدة في كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا.

وكان فريق التحقيق المشترك الذي يعمل برئاسة النيابة العامة الهولندية دون مشاركة روسيا قد نشر النتائج المرحلية لتحقيقاته في ملابسات الكارثة، وهي تنص على أن الطائرة أسقطت بواسطة منظومة "بوك" الصاروخية التابعة للجيش الروسي.

من جانبه، أعلن نائب المدعي العام الروسي نيقولاي فينيتشينكو أن موسكو سلمت إلى هولندا بيانات رادارات ووثائق تؤكد أن صاروخ "بوك" الذي أصاب الطائرة كان أوكرانيا وأطلق من الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة كييف، لكن المحققين تجاهلوا هذه المعلومات.

وأكد الادعاء في أول يوم من المحاكمة أنه تسلم ويدرس معلومات من النيابة الروسية.

ورفضت روسيا مرارا وتكرارا أي مزاعم عن تورطها في الكارثة الجوية، واصفة التحقيقات التي يجريها فريق التحقيق المشترك بأنها منحازة.

المصدر: "نوفوستي"