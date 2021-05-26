 
مباشر

تحطم طائرة حربية سويسرية ونجاة قائدها

أخبار العالم

تحطم طائرة حربية سويسرية ونجاة قائدها
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhfp

تحطمت طائرة سلاح الجو السويسري كانت في رحلة تدريبية وتمكنت الطيار من النجاة بعد أن قفز بالمظلة.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الاتحادية والحماية المدنية والرياضة: "اليوم، في حوالي الساعة 9:00 صباحا، تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو السويسري من طراز إف – 5 وهبط الطيار بالكظلة وهو على قيد الحياة".

وأوضح البيان السوسري أن الطائرة "تيغر إف – 5" أقلعت من مطار عسكري في مدينة بايرن، ونفذت طلعة تدريبية كشريك في السجال للمقاتلة "إف/أي – 18" التابعة لسلاح الجو السويسري، مشيرا إلى أن القضاء العسكري يجري الآن تحقيقا في أسباب الحادث.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا