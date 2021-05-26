تحطم طائرة حربية سويسرية ونجاة قائدها

تحطمت طائرة سلاح الجو السويسري كانت في رحلة تدريبية وتمكنت الطيار من النجاة بعد أن قفز بالمظلة.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الاتحادية والحماية المدنية والرياضة: "اليوم، في حوالي الساعة 9:00 صباحا، تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو السويسري من طراز إف – 5 وهبط الطيار بالكظلة وهو على قيد الحياة".

وأوضح البيان السوسري أن الطائرة "تيغر إف – 5" أقلعت من مطار عسكري في مدينة بايرن، ونفذت طلعة تدريبية كشريك في السجال للمقاتلة "إف/أي – 18" التابعة لسلاح الجو السويسري، مشيرا إلى أن القضاء العسكري يجري الآن تحقيقا في أسباب الحادث.

المصدر: نوفوستي