جلسة مرافعات قضائية في دعوى المفوضية الأوروبية ضد "أسترازينيكا"

تعقد في بروكسل يوم الأربعاء جلسة مرافعات قضائية في دعوى المفوضية الأوروبية ضد شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية للأدوية في قضية توريدات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي إن "هدفنا كان ولا يزال بدون تغيير، ونسعى للحصول على جميع شحنات اللقاح التي حجزناها بموجب العقد مع "أسترازينيكا"، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية على تسعى للحصول على تعويضات مالية.

وأشار إلى أنه إذا فشلت الشركة في تنفيذ التزاماتها، فإنها قد تتعرض لغرامات مالية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي رفع في 26 أبريل الماضي دعوى ضد شركة "أسترازينيكا"، متهما اياها بعدم الالتزام بشروط العقد لتوريدات اللقاح.

وتطالب المفوضية الأوروبية بتوريد 90 مليون جرعة من اللقاح التي كانت من المخطط لتوريدها في الثلث الأول من العام، حيث كان ينبغي على الشركة توريد 120 مليون جرعة، وهي قامت بتوريد 30 مليون جرعة منها فقط.

المصدر: نوفوستي