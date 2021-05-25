تركيا..محاكمة متهم بالتجسس لصالح الإمارات في يونيو

قررت محكمة تركية البدء في محاكمة المواطن الأردني أحمد محمود عايش الأسطل، المتهم بالتجسس لصالح الإمارات، في 17 يونيو المقبل.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن محكمة الجنايات الثانية وافقت على لائحة اتهام مكونة من 159 صفحة، أعدتها النيابة العامة بولاية صقاريا بحق الأسطل.

وطالبت النيابة التركية بعقوبة السجن المؤبد للأسطل بتهمة "إفشاء معلومات بغرض التجسس السياسي أو العسكري، والتي ينبغي أن تظل سرية من أجل أمن الدولة والمصالح السياسية الداخلية أو الخارجية".

كما طلبت حبسه لمدة 15 عاما بتهمة "الحصول على معلومات بغرض التجسس السياسي أو العسكري، والتي ينبغي أن تظل سرية من أجل أمن الدولة والمصالح السياسية الداخلية أو الخارجية".

وألقى جهاز الاستخبارات وفرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن صقاريا، القبض على الأسطل في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة في الولاية.

وفي 21 أكتوبر الماضي، أمرت محكمة تركية بحبسه بتهمة التجسس لصالح الإمارات.

المصدر: "الأناضول"