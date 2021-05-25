مناطق إسبانية توافق على إيواء 200 مهاجر من صغار السن بعد موجة المهاجرين إلى سبتة

تستعد إسبانيا لنقل نحو 200 طفل مغربي لا تصطحبهم أسرهم في جيب سبتة، إلى مناطق أخرى، بعد أن أربكت موجة من الهجرة البنية التحتية للمدينة، وأثارت التوترات بين مدريد والرباط.

وعبر نحو 8 آلاف مهاجر إلى سبتة ،سواء سباحة أو عبر تسلق السياج الحدودي أوائل الأسبوع الماضي، بعد أن بدا أن السلطات المغربية تخفف من سيطرتها، مما دفع إسبانيا لنشر قوات إضافية.

وأفادت الحكومة الإقليمية في سبتة، أن "معظم هؤلاء أعيدوا إلى المغرب، إلا أن نحو 800 من الأطفال القصر الذين لا تصحبهم أسرهم لا يزالون هناك"، وأنه "لا يمكن ترحيل من لم يطالب آباؤهم بإعادتهم".

وقالت وزيرة الحقوق الاجتماعية يوني بيلارا، إن "السلطات الإقليمية في جميع أنحاء إسبانيا وافقت على إيواء نحو 200 طفل كانوا بالفعل في سبتة قبل أزمة الأسبوع الماضي، ما يتيح للسلطات أن تهتم على نحو أفضل بالوافدين الجدد".

من جهتها، أكدت متحدثة باسم الحكومة الإقليمية، أن "معظم الأطفال في سبتة هم من المراهقين، إلا أن بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 6 أو 7 أعوام"، مضيفة أن "هناك عددا غير معروف كان ينام في الشوارع ويتجنب الشرطة".

المصدر: "رويترز"