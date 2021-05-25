ميركل تعلق على الاجتماع المقبل بين بوتين وبايدن

عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الثلاثاء، عن سعادتها بالاجتماع المرتقب لرئيسي روسيا فلاديمير بوتين والولايات المتحدة جو بايدن.

وقالت: "سأكون سعيدة جدا إذا تم عقد مثل هذا الاجتماع، كانت هناك دائما مثل هذه الاجتماعات، حتى أثناء الحرب الباردة".

وأضافت: "هذه فرصة للدبلوماسية، إذا تحدث الناس مع بعضهم البعض".

وفي وقت سابق، قال الكرملين، إن "بوتين سيجري محادثات مع بايدن في جنيف في الـ16 من يونيو المقبل".

وقال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن "تفاصيل الاجتماع لم يتم الاتفاق عليها بعد".

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في بيان لها، أن "الرئيسين سيجتمعان في جنيف في الـ16 من يونيو المقبل"، مضيفة أن "الزعيمين سيبحثان عددا واسعا من القضايا الملحة، مع سعينا لاستعادة القابلية للتنبؤ والاستقرار في العلاقات الروسية الأمريكية".

المصدر: RT