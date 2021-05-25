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الخارجية الروسية تعلق على اعتقال قادة الدولة في مالي

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الخارجية الروسية تعلق على اعتقال قادة الدولة في مالي
Sputnik
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قال مصدر في الخارجية الروسية، إن موسكو تدرس الوضع المتعلق باعتقال رئيس الدولة المؤقت ورئيس الوزراء في مالي، وذكر أن السفارة الروسية على اتصال بجميع الأطراف.

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم: "ندرس ما يحدث، ونحتاج للتعرف على كل التفاصيل. سفارتنا تعمل في هذا المجال، وهي على اتصال نشيط مع جميع الأطراف".

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في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن العسكريين في مالي اعتقلوا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وذلك عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة تم فيها استبدال وزيري الدفاع والأمن.

المصدر: نوفوستي

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