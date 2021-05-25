إيران.. تأييد أهلية 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية

أعلن عباس كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، أنه تم تأييد أهلية 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية وإرسال اللائحة إلى وزارة الداخلية.

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وكانت وكالة "فارس" نشرت أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد مصادقة المجلس وهم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، رئيس اتحاد رياضة "الزورخانة" وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو المقبل.

وتسعى السلطات الإيرانية إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية، بعد تسجيل أدنى نسبة اقتراع في تاريخها في الانتخابات البرلمانية عام 2020، وهو ما نسب إلى جائحة كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

المصدر: RT