الانتخابات الإيرانية.. انسحاب مرشحين من سباق الانتخابات الرئاسية

أفاد مراسلنا في إيران، بأن مستشار المرشد للصناعات العسكرية ووزير الدفاع السابق العميد حسین دهقان أعلن انسحابه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار المراسل، إلى أن "دهقان أعلن أن انسحابه جاء دعما للمرشح إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية".

من جهته، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس کدخدائي، الانتهاء من دراسة صلاحية المتقدمين للترشح، وأن المجلس سيسلم الأسماء لوزارة الداخلية يوم غد الثلاثاء.

وقال: "كان هناك بعض القضايا الغامضة حول بعض المرشحين حيث تم استدعاؤهم لتقديم إيضاحات".

بدوره، أكد مساعد قائد "فيلق القدس" وزير الدفاع السابق، رستم قاسمي، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وتسعى السلطات الإيرانية إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية، بعد تسجيل أدنى نسبة اقتراع في تاريخها في الانتخابات البرلمانية عام 2020، وهو ما نسب إلى جائحة كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

المصدر: RT