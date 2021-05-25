طائرات القوات الجوية اليونانية تصل إلى قاعدة "الملك فيصل" في السعودية (صور)

وصلت طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز "F16" إلى قاعدة "الملك فيصل" الجوية بالقطاع الشمالي في السعودية، للمشاركة في تمرين "عين الصقر 2".

إقرأ المزيد

واستقبلها في هذه القاعدة قائد التمرين السعودي، ناصر بن سعيد القحطاني، حيث أن تمرين "عين الصقر 2" سينفذ خلال الشهر الحالي.

من جانبه، أوضح اللواء الطيار، ناصر بن سعيد القحطاني، أن "التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين".

وشدد على أهمية التمرين الذي ينفذ في نسخته الثانية، وفق أعلى المعايير التدريبية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وصول مجموعة القوات الجوية اليونانية المشاركة في #تمرين_عين_الصقر_2 إلى قاعدة الملك فيصل الجوية، حيث يهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية.https://t.co/xLHJ4nYmRR#واس_عامpic.twitter.com/134sqYJfsD — واس العام (@SPAregions) May 24, 2021

وأشارت "واس" إلى أن "التمرين يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية".

المصدر: "واس"