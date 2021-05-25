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بايدن يعتزم "محاسبة" سلطات بيلاروس على حادثة الطائرة

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بايدن يعتزم
Reuters JONATHAN ERNST
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دان الرئيس الأمريكي جو بايدن "بأشد العبارات" حادثة طائرة "رايان إير" واعتقال سلطات بيلاروس للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش، متوعدا بـ "محاسبة" المسؤولين عن ذلك.

وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الصدد أن بايدن طلب من مستشاريه "إعداد خيارات مناسبة لمحاسبة المسؤولين" عما وصفه بـ "اعتراض" الطائرة من قبل السلطات البيلاروسية.

ودعا بايدن لفتح تحقيق دولي في الحادث، مرحبا بالعقوبات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي تجاه بيلاروس.

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وفي سياق متصل، أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان مكالمة هاتفية مع زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا المقيمة في الخارج، مؤكدا لها "الدعم الأمريكي القوي لمطالبة الشعب البيلاروسي بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأكد أن الولايات المتحدة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الحلفاء ستحاسب الحكومة البيلاروسية على إجبار طائرة "رايان إير" على الهبوط في مينسك واعتقال الناشط المعارض.

ويأتي ذلك على خلفية هبوط طائرة ركاب لشركة "رايان إير" الإيرلندية في مطار مينسك يوم الأحد 23 مايو بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها، وتوقيف السلطات البيلاروسية للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش المتهم بالتطرف في بيلاروس، الذي كان على متن الطائرة.

المصدر: رويترز

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