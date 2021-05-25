قاض فيدرالي أمريكي: قانون ولاية جورجيا ضد مقاطعة إسرائيل ينتهك الدستور

قال قاض فيدرالي في الولايات المتحدة إن "قانون ولاية جورجيا الذي يحظر التعامل مع أي شخص يدعو لمقاطعة إسرائيل ينتهك التعديل (البند) الأول من الدستور الأمريكي".

ورفض قاضي المحكمة الجزئية مارك كوهين، في حكم صدر يوم الجمعة جهود مسؤولي الولاية لرفض دعوى من آبي مارتن، الصحافية التقدمية ومخرجة الأفلام الوثائقية، للطعن في القانون.

وأكد القاضي كوهين في قرار مؤلف من 29 صفحة أن القانون "يحظر السلوك التعبيري، المحمي بطبيعته بموجب التعديل الأول، ويثقل كاهل حق مارتن في حرية التعبير"، مشيرا إلى أنه لم يتم تصميم القانون لتعزيز مصلحة جوهرية للولاية.

وأضاف: "حتى مع افتراض أن مصلحة جورجيا في تعزيز أهداف السياسة الخارجية فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل هي مصلحة جوهرية للولاية، فإن المدعى عليهم فشلوا في شرح كيف أن دعوة مارتن لمقاطعة إسرائيل لها أي تأثير على قدرة جورجيا على تعزيز أهداف السياسة الخارجية مع إسرائيل".

وأشادت مارتن بالقرار في بيان لها، قائلة إنها مسرورة بنتائج القاضي.

وأضافت: "تم تقييد حقوقي في التعديل الأول نيابة عن حكومة أجنبية، والتي تتعارض مع مبادئ الحرية والديمقراطية".

وأوضح مجلس العلاقات الإسلامية - الأمريكية (كير) الذي مثل مارتن في الدعوى القضائية، أن جورجيا هي واحدة من 26 ولاية سنت قوانين ضد حركة مقاطعة إسرائيل.

المصدر: "johnsoncitypress"