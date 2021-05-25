بلينكن وماس يبحثان "السيل الشمالي 2" وإجراءات محتملة تجاه بيلاروس

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا مع نظيره الألماني هايكو ماس مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا وإجراءات محتملة تجاه بيلاروس بعد حادثة الطائرة.

وجاء في بيان للخارجية الامريكية أن بلينكن "أكد على قلق الولايات المتحدة تجاه خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2".

وأشار البيان إلى أن الوزيرين بحثا "تنسيق الخطوات اللاحقة للرد على الأحداث في بيلاروس والجهود لتحسين الوضع في قطاع غزة وأهمية تكثيف نشاط الناتو ضمن برنامج الحلف حتى عام 2030".

ويأتي ذلك على خلفية هبوط طائرة ركاب لشركة "رايان إير" الإيرلندية في مطار مينسك يوم الأحد 23 مايو بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها، وتوقيف السلطات البيلاروسية للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش المتهم بالتطرف في بيلاروس، الذي كان على متن الطائرة.

المصدر: وكالات