سنودن يعلق على حادثة هبوط "رايان إير" في بيلاروس

وصف الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية المقيم في روسيا إدوارد سنودن حادثة هبوط طائرة "رايان إير" في بيلاروس وتوقيف ناشط معارض بأنها مثيرة للامتعاض.

وقال سنودن على "تويتر"، يوم الاثنين، إن "إرغام الطائرة على الهبوط، بهدف اعتقال معارضين كان دائما ظاهرة مثيرة للامتعاض".

وأضاف: "وهذا نموذج معاصر "للتسليم الاستثنائي" في عهد بوش ويجب مواجهته بغض النظر عن العلم الذي يحدث ذلك تحته".

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وأشار سنودن بذلك إلى ممارسات الأجهزة الأمريكية الخاصة التي كانت تختطف في الخارج المطلوبين في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن سنودن كان في موقف مشابه، حيث كانت سلطات الولايات المتحدة تسعى لاعتقاله في الخارج بعد تسريبه معلومات سرية حول البرامج الأمريكية للتنصت وجمع البيانات على الإنترنت.

وفي عام 2013 أرغمت سلطات النمسا بطلب من الولايات المتحدة طائرة الرئيس البوليفي آنذاك إيفو موراليس على الهبوط، للاشتباه بوجود سنودن على متنها.

المصدر: نوفوستي