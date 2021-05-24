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البيت الأبيض: بايدن شدد على أهمية إجراء حوار بناء بشأن حقوق الإنسان في مصر

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البيت الأبيض: بايدن شدد على أهمية إجراء حوار بناء بشأن حقوق الإنسان في مصر
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مساء يوم الاثنين إثر مكالمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية إجراء حوار بناء بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وتناول الاتصال بين الرئيس الأمريكي ونظيره المصري بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها ملف حقوق الإنسان، حيث تم التأكيد على الالتزام بالانخراط في حوار شفاف بين مصر والولايات المتحدة في هذا الصدد.

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من جهته، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بعد الاتصال الذي تم بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد السيسي أن الرئيس الأمريكي قادر على صنع حلول جذرية لمشاكل المنطقة.

وقال الرئيس المصري في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية وأجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولا جذرية لكافة المشاكل والتحديات التي تحيط بالعالم والمنطقة".

وكان بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قد قال إن الاتصال تناول "تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الرئيس بايدن أكد على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر، وتطلع الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، خاصة في ضوء دور مصر المحوري إقليميا ودوليا، وجهودها السياسية الفعالة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها.

المصدر: RT + وكالات

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