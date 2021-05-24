حريق ضخم في مجمع بتروكيماويات في بوشهر الإيرانية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إيرانية باندلاع حريق هائل بعد ظهر الاثنين في مصنع للبتروكيماويات بمجمع "بتروبالايش" في كنغان بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وتم افتتاح المصنع قبل شهرين ونصف تقريبا، وفق وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية.

وقال محافظ كنغان إنه قد تم احتواء حريق في مستودع العزل التابع لشركة "كنغان لتكرير البترول"، مشيرا إلى أن الحريق بدأ في مستودع نفايات العوازل التابع لشركة البترول في الساعة 13:30 وبسبب الرياح اتسع نطاق الحريق.

وصرح المسؤول بأن سبب الحريق في مستودع العزل التابع لشركة كانغان لتكرير البترول قيد التحقيق وسيتم الإعلان عنه قريبا.

وكانت المنطقة شهدت حريقا مماثلا بداية الشهر الجاري عندما اشتعلت النيران وانتشرت بشكل واسع عند مدخل المدينة التي تضم محطة "بوشهر" النووية كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

يذكر أنه فجر يوم الأحد، أصيب 9 عمال بجروح في انفجار لم تحدد أسبابه وقع في مصنع للمواد المتفجرة والمفرقعات في محافظة أصفهان وسط إيران.

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وأعلن المسؤول عن هيئة إدارة الكوارث في المحافظة منصور شيشه فروش، بأن الانفجار وقع عند الساعة الرابعة فجرا (23.30 بتوقيت غرينتش ليل السبت) في مجمع ناركستر للصناعات الكيميائية "لأسباب غير واضحة يتم التحقيق بشأنها"، وفق وكالة "إيسنا".

يشار إلى أن سلسلة حوادث مجهولة كانت ضربت إيران مؤخرا، أحدثتها حرائق متنوعة، ففي 8 مايو الحالي وقع حريق واسع عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية.

فيما تعرض مفاعل "نطنز" لانفجار غامض، في يوليو الماضي، وصفته السلطات بأنه "عملية تخريب" تستهدف البرنامج النووي الإيراني.

كما اندلع حريق كبير في ميناء بوشهر في يوليو الماضي، ما أدى لاحتراق 7 سفن على الأقل، من دون وقوع ضحايا.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام إيرانية