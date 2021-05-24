اعتقال صحفي أمريكي يعمل لدى مجلة في ميانمار

اعتقل اليوم الاثنين الصحفي الأمريكي داني فينستر (37 عاما) الذي يعمل في مجلة إخبارية في ميانمار من قبل السلطات هناك، حسبما قال رب عمله.

وقالت مجلة "فرونتير ميانمار"، التي تصدر باللغتين الإنجليزية والبورمية وكذلك عبر الإنترنت، على "تويتر" إن مدير تحريرها داني فينستر اعتقل في مطار يانغون الدولي بينما كان يستعد لركوب طائرة متجهة إلى كوالالمبور في ماليزيا.

وأوضحت المجلة أنها لا تعرف سبب اعتقال فينستر ولم تتمكن من الاتصال به، لكنها فهمت أنه تم نقله إلى سجن إنسين في يانغون، الذي ضم آلاف السجناء السياسيين على مدى عقود.

واعتقل المجلس العسكري الذي تولى السلطة في فبراير بعد أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، نحو 80 صحفيا، وما زال نصفهم تقريبا رهن الاعتقال في انتظار توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم.

وفينستر هو ثالث صحفي أجنبي يتم اعتقاله بعد الصحفيين المستقلين روبرت بوشياغا من بولندا ويوكي كيتازومي من اليابان، وكلاهما تم طردها من البلاد.

ووفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار، التي تحتفظ بإحصاء مفصل للاعتقالات والوفيات منذ استيلاء الجيش على السلطة، هناك ما يقرب من 4300 شخص قيد الاحتجاز، من ضمنهم 95 شخصا حكم عليهم بالفعل.

المصدر: "أ ب"