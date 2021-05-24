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لأول مرة منذ الانقلاب.. زعيمة ميانمار المخلوعة تحضر شخصيا في المحكمة

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لأول مرة منذ الانقلاب.. زعيمة ميانمار المخلوعة تحضر شخصيا في المحكمة
Reuters
زعيمة ميانمار المخلوعة، أرشيف
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مثلت زعيمة ميانمار المخلوعة أونج سان سو كي شخصيا في جلسة استماع يوم الاثنين، للمرة الأولى منذ أن أطاح الجيش بحكومتها في انقلاب في الأول من فبراير.

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وبدت سو كي بصحة جيدة وعقدت اجتماعا وجها لوجه مع فريقها القانوني لمدة 30 دقيقة قبل الجلسة، بحسب ما قال المحامي تاي ماونج مونج.

سو كي، 75 عاما، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 لجهودها في بناء الديمقراطية، هي من بين أكثر من 4000 شخص اعتقلوا منذ الانقلاب.

وتواجه الزعمية المخلوعة تهما تتراوح بين حيازة أجهزة لاسلكية بشكل غير قانوني وانتهاك قانون أسرار الدولة.

وتعيش ميانمار حالة من الفوضى منذ تولي الجيش السلطة عبر انقلاب في فبراير الماضي، مع احتجاجات ومسيرات وإضرابات يومية على مستوى البلاد ضد المجلس العسكري، الذي رد بقوة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.

المصدر: رويترز 

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