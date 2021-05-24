من هو "د" رئيس الموساد الذي خلف يوسي كوهين؟

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم الاثنين عن تعيين دافيد دادي برنيع رئيسا لجهاز الموساد، خلفا ليوسي كوهين.

وشغل دافيد دادي برنيع منصب نائب رئيس الموساد منذ العام 2019، وعرف حتى اليوم بالكنية "د - داليت".

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وكان نتنياهو قد كشف عن قراره بتعيين دافيد دادي برنيع في ديسمبر الماضي، وقال إن "د" هو ضابط موساد لديه منجزات كثيرة وتجربة كبيرة.

وخدم برنيع في وحدة كوماندوز النخبة الإسرائيلي "سرية هيئة الأركان العامة" وتولى عدة مناصب في أقسام الموساد.

وجاء في بيان رسمي صدر عن الحكومة الإسرائيلية أن برنيع حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في مجال التمويل من جامعة نيويورك، وعمل كمدير أعمال رفيع في بنك استثماري في إسرائيل.

والتحق دافيد دادي برنيع بالموساد عام 1996 وشارك في دورة إعداد ضباط التجميع وتم تعيينه في قسم العمليات، وشغل بعد تولى قيادة وحدات العمليات في إسرائيل والخارج.

وبين عامي 2013 - 2019، تولى قيادة فرقة "تسوميت" في الموساد، حيث حصلت الفرقة خلال قيادته لها على جائزة "أمن إسرائيل" في أربع مناسبات مختلفة.

وشارك أيضا في الاتصالات التي قادت إلى اتفاقيات التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

والكشف عن هوية برنيع جاء بعد المصادقة على تعيينه نهائيا من قبل اللجنة الاستشارية لتعيين كبار الموظفين في خدمات الدولة، ويعتبر برنيع كمن ترقى في الموساد تحت رعاية كوهين، الذي يترك منصبه في يونيو المقبل.

يشار إلى أن رئيس الموساد يخضع مباشرة لإمرة رئيس الحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو استخدم كوهين كوزير خارجية ومبعوث خاص له إلى العديد من الدول، وخاصة العربية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية