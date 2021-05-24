نتنياهو يعين رئيسا جديدا للموساد (صور)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، تعيين دافيد (دادي) برنيع رئيسا جديدا لجهاز الموساد.

وقال رئيس الوزراء في كلمة بالمناسبة "من يجرؤ يفوز ولكن يجب على أحد أن يجرؤ ويصادق على العمليات التي يقدمها له من يجرؤ للمصادقة عليها وهذا يصبح أصعب أكثر فأكثر.. كل عملية هي أكثر جرأة وخيالية من سابقتها.. أنتم أفضل من جيمس بوند.. العمليات التي ينفذها الموساد تنفذ في كل ربوع المعمورة وهي تنفذ من قبل كل واحد وواحدة منكم بتشابك الأيدي والطاقات مع جميع الجهات.

وأضاف: "أعلن لكم اليوم عن تعيين دافيد (دادي) بارنيع لمنصب رئيس الموساد القادم والدائم كي يستمر الموساد وتستمر إسرائيل المضي قدما على درب الإنجازات بغية ضمان أمنها.

وتابع قائلا إن "المهمة الأولى الملقاة على عاتق كل واحد وواحدة منكم هي منع إيران من التزود بسلاح نووي.. هذه هي المهمة العليا".

وصرح نتنياهو "أثمن كثيرا صديقتنا الولايات المتحدة التي تقف إلى جانبنا منذ سنوات عديدة هذا جزء من أمننا القومي، ولكن قد تكون هناك حالة عندما هدفنا الأعلى ألا وهو ضمان عدم قيام الملالي بوضع حد لوجود الشعب اليهودي الذي يستمر آلاف السنين، سيلزمنا باتخاذ قرارات شجاعة ومستقلة، إسرائيل لن تسمح لإيران بالتزود بسلاح نووي".

وأفاد بأنه وفي أي حال من الأحوال سواء إن تم التوصل إلى اتفاق أم لا ستفعل إسرائيل كل شيء من أجل منع إيران من التزود بسلاح نووي لأن الحديث يدور حول الوجود.

فلهذه العمليات غاية ولهذا النشاط غاية ولهذه الحيل غاية. وقال لكم رئيس الموساد: يجب النظر في الاعتبارات المختلفة ويجب اتخاذ قرارات وأنا أقدم الدعم أيضا. ولكنني لا أدعمكم فقط بل أعطي دفعة لتدمير آلات الدمار التي يمتلكها أعداءنا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية