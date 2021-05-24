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بيلاروس تكشف تفاصيل رسائل التهديد حول تفجير طائرة "رايان إير"

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بيلاروس تكشف تفاصيل رسائل التهديد حول تفجير طائرة
Sputnik
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قالت مديرية الطيران في وزارة النقل البيلاروسية، إن أصحاب الرسائل التي وصلت إلى مطار مينسك حول تفخيخ طائرة "رايان إير"، هددوا بتفجيرها فوق مدينة فيلنيوس.

وأضافت المديرية، أن أصحاب الرسائل التهديدية، طالبوا الاتحاد الأوروبي بوقف دعم التصرفات الإسرائيلية.

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ونوهت المديرية، بأنه من فك تشفير المحادثات بين برج المراقبة في المطار، وطاقم طائرة "رايان إير"، يتضح أن سلطات مينسك لم تضغط بتاتا على الطاقم لتنفيذ الهبوط الاضطراري.

المصدر: نوفوستي

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