الصحة العالمية: وفاة ما لا يقل عن 115 ألف عنصر طبي بسبب كوفيد

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن ما لا يقل عن 115 ألف شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لقوا حتفهم بسبب كوفيد -19.

وأضاف غيبريسوس، في افتتاح الدورة الرابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية" على الرغم من أن الأرقام والمعطيات غير كاملة، فإننا نعتقد أن ما لا يقل عن 115 ألف عنصر من العاملين في المجال الطبي، دفعوا أعلى ثمن لحماية الآخرين".

ووصفهم المدير العام للمنظمة، بالأبطال الحقيقيين.

ووفقا له، في كثير من الأحيان لا يتوفر لدى العاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء العالم ما يكفي من المعدات والأدوية لإنقاذ الأرواح، وهم يتقاضون على جهودهم الشاقة والمحفوفة بالخطر، الأجور الزهيدة، ولا ينالون الاحترام المطلوب، وظروف عملهم ليست آمنة.

تنعقد جمعية الصحة العالمية من 24 مايو إلى 1 يونيو في شكل افتراضي عبر الفيديو. والموضوع الرئيسي للدورة الرابعة والسبعين للجمعية، هو ضرورة إنهاء الوباء الحالي في أقرب وقت ممكن، والاستعداد للوباء القادم من خلال بناء عالم أكثر صحة وأمانا وأكثر عدلا.

المصدر: نوفوستي