انطلاق إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الهند

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "Panacea Biotec" الصيدلانية الهندية عن إطلاق إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أراضي الهند.

إقرأ المزيد

وصرح الصندوق الروسي والشركة الهندية في أبريل الماضي بأنهما اتفقا على القيام بالإنتاج المشترك لـ100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" في الهند سنويا.

وسيتم نقل أول دفعة من اللقاح المصنوع في الهند إلى مركز "غاماليا" في موسكو للإشراف على نوعيتها. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الشامل للقاح الروسي في الهند في الصيف القادم.

وقال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف: "يعد إطلاق إنتاج اللقاح بالتعاون مع شركة "Panacea Biotec" خطوة هامة ستساعد الهند في مكافحة الوباء بشكل أفضل. ولاحقا سيتم تصدير هذا اللقاح لحماية الناس في الدول الأخرى".

من جانبه أشار المدير العام لشركة "Panacea Biotec"، راجيش دجاين، إلى أن "بداية إنتاج لقاح "سبوتنيك V" تعد حدثا كبيرا. وبفضل توحيد الجهود مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة نأمل بالعودة إلى الحياة الطبيعية في الهند وتقديم المساعدة لسكان الدول الأخرى".

المصدر: الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة