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الهند توقع عقدا لإنتاج "سبوتنيك V"

أخبار العالم

الهند توقع عقدا لإنتاج
Sputnik
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أعلنت شركة الأدوية الهندية "شيلبا ميديكير" عن توقيع اتفاقية مع شركة "دكتور ريدي المحدودة" لإنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V".

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وافيد بأن الإنتاج السنوي يقدر بـ 50 مليون وحدة، أي 100 مليون جرعة لكلا المكونين من اللقاح.

وقالت شركة "شيلبا ميديكير" في بيان بالخصوص: "دخلت شركتنا من خلال شركة Shilpa Biologicals Private Limited التابعة والمملوكة بالكامل لها، في اتفاقية نهائية لمدة 3 سنوات مع مختبرات دكتور ريدي المحدودة لإنتاج وتوريد لقاح سبوتنيك V. الإنتاج المستهدف للناقل المزدوج للقاح سبوتنيك V لأول 12 شهرا هو 50 مليون وحدة من تاريخ الإنتاج التجاري"، مشيرة أيضا إلى أن شركة  شيلبا ميديكير تدرس أيضًا إمكانية إنتاج اللقاح الروسي الآخر "سبوتنيك لايت"، وهو النسخة أحادية المكون من اللقاح، في المستقبل القريب.

وكانت الأنباء أفادت في وقت سابق بأن الهند  تستعد، بحلول الصيف، لتصبح أكبر منتج أجنبي لـ "سبوتنيك V".

المصدر: وكالات

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