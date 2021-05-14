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الهند تبدأ تطعيم مواطنيها بلقاح "سبوتنيك v" الروسي المضاد لفيروس كورونا

أخبار العالم

الهند تبدأ تطعيم مواطنيها بلقاح
Sputnik
لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا
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أفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بأنه من المتوقع أن تصل الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا إلى الهند بحلول نهاية الأسبوع الجاري، أي خلال يومين.

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وجاء في بيان صدر عن الصندوق، اليوم الجمعة: "تمت أول التطعيمات باللقاح اليوم في حيدر آباد، بعد أن تم توريد أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى الهند في 1 مايو الجاري".

وأضاف: "من المتوقع أن يتم إيصال الدفعة الثانية من اللقاح إلى الهند بحلول نهاية الأسبوع الجاري".

وأصبح لقاح "سبوتنيك V" الروسي أول لقاح ضد كورونا منتج في الخارج يستخدم في الهند.

وتمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في الهند في 12 أبريل الماضي. ووقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقيات مع أكبر المصانع الصيدلانية الهندية لإنتاج أكثر من 850 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" سنويا.

وقد تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في 65 دولة يقطنها أكثر من 3,2 مليار نسمة. ويحتل هذا اللقاح المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات على استخدامه.

المصدر: تاس

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