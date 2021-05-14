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لليوم الثالث على التوالي عدد وفيات كورونا في الهند يتجاوز 4000 حالة يوميا

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لليوم الثالث على التوالي عدد وفيات كورونا في الهند يتجاوز 4000 حالة يوميا
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أعلنت الهند عن تسجيل أكثر من 343 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها لأكثر من 24 مليونا.

وجاء في بيانات وزارة الصحة الهندية: "تم تسجيل 343144 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات لأكثر من 24 مليونا، كما سجلت 4 آلاف حالة وفاة جديدة ناجمة عن كوفيد-19".

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وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.4 مليون إصابة وأكثر من 16 ألف حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي وحده. ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات 24.05 مليون، بينما بلغ إجمالي الوفيات 262317.

والموقف الوبائي متدهور بشكل خاص في المناطق الريفية من ولاية أوتار براديش، أكثر ولايات البلاد اكتظاظا بالسكان، حيث يقطنها نحو 320 مليون نسمة. وتظهر لقطات تلفزيونية الأسر وهي تنتحب على المتوفين من المرض في المستشفيات أو في الخيام، في المناطق التي يعالج فيها ذويهم.

المصدر: رويترز

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