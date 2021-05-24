موقع عبري: إسرائيل تريد تغيير قواعد اللعبة مع قطاع غزة

ذكرت مصادر عبرية أن المعبرين الحدوديين بين قطاع غزة وإسرائيل "إيرز" و"كرم أبو سالم" تم إغلاقهما حتى إشعار آخر.

وأضافت المصادر الأمنية أن عشرات الصحفيين والمواطنين انتظروا لساعات طويلة للحصول على تصريحات الدخول.

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ونقل موقع "والا" عن مسؤول أمني قوله "إن المستوى السياسي في إسرائيل ينوي تغيير السياسة المتبعة تجاه قطاع غزة وحركة حماس".

وأضاف المسؤول أنه "في هذه المرحلة اتخذ قرار بإغلاق معبري "إيرز" و"كرم أبو سالم حتى إشعار آخر".

وتابع قائلا إن كل المطالب لنقل المواد الغذائية عن طريق معبر كرم أبو سالم، أو جثامين فلسطينيين توفوا في المستشفيات الإسرائيلية ومواطنين أرادوا العودة إلى القطاع رفضت بشكل قاطع".

وصرح بأن تل أبيب تريد تغيير قواعد اللعبة مع قطاع غزة، وتم نقل رسائل بهذه الروح إلى الوسطاء المصريين واليوم سيتوجهون من إسرائيل إلى غزة وسينقلون رسائل من إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية