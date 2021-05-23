رفع علم الحرس الثوري الإيراني في مظاهرات لندن (فيديو)

نشرت وكالتا "تنسيم" و"مهر" الإيرانيتان، مقاطع فيديو لمتظاهرين في لندن يحملون علم الحرس الثوري الإيراني، أثناء احتجاجات للتضامن مع فلسطين.

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وتظاهر الآلاف في لندن ومدن بريطانية أخرى، يوم أمس السبت، دعما للفلسطينيين واحتجاجا على الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة خلال القتال مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ودعا المحتجون خلال المسيرة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، ولف البعض أجسادهم بالأعلام الفلسطينية وحملوا مشاعل ينطلق منها دخان باللونين الأخضر والأحمر، وحمل آخرون لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" و"كفوا عن قصف غزة" و"افرضوا عقوبات على إسرائيل".

وأنهى وقف لإطلاق النار بدأ يوم الجمعة الماضي، وتوسطت مصر بشأنه قتالا دام 11 يوما وشن الجيش الإسرائيلي خلاله ضربات جوية على غزة وقال إنها رد على صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

المصدر: RT+ "رويترز"